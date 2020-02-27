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      Минюст подал иски в суд на 48 псевдопартий

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      Минюст подал иски в суд на партии-призраков / 24tv.ua

      В Министерстве юстиции подали иски на 48 "партий-зомби", которые существуют только на бумаге.

      В Украине зарегистрировано 349 политических партий, из них 48 – псевдопартии. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

      Читайте также: Минюст объявил сезон охоты за партиями-призраками: детали

      Министерство юстиции подало иски в Окружной административный суд города Киева на 48 "партий-зомби" в соответствии с требованиями Закона Украины "О политических партиях в Украине". Министерство требует аннулирования регистрационного свидетельства псевдопартий.

      По данным министерства, законодательное требование, которое было нарушено, это не выдвижение политической партией своих кандидатов на выборах Президента Украины и выборах народных депутатов Украины в течение 10 лет.

      Что известно о партиях в Украине? По состоянию на 1 января 2020 года в Украине официально зарегистрировано 349 политических партий. На выборах в Верховную Раду в 2019 году принимали участие 22 политические партии, 5 из которых стали парламентскими.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Министерство юстиции Новости политики
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