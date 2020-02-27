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      Мін’юст подав позови до суду на 48 псевдопартій

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      Мін'юст подав позови до суду на партії-привиди / 24tv.ua

      У Міністерстві юстиції подали позови на 48 "партій-зомбі", що існують тільки на папері.

      В Україні зареєстровано 349 політичних партій, з них 48 – псевдопартії. Про це повідомляє пресслужба Мін’юсту.

      Читайте також: Мін'юст оголосив сезон полювання за партіями-привидами: деталі

      Міністерство юстиції подав позови до Окружного адміністративного суду міста Києва на 48 "партій-зомбі" згідно з вимогами Закону України "Про політичні партії в Україні". Міністерство вимагає анулювання реєстраційного свідоцтва псевдопартій.

      За даними міністерства, законодавча вимога, яка була порушена, це не висування політичною партією своїх кандидатів на виборах Президента України та виборах народних депутатів України протягом 10 років.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Міністерство юстиції Новини політики
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