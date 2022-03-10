Теперь с маленькой буквы можно писать слова "кремль" и "путин", не опасаясь орфографических ошибок. Об этом сообщили на своей странице ведомства в фейсбуке.

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Для поднятия боевого духа. Сохраняем уверенность в победе ВСУ! Ждем капитуляцию российских оккупационных войск,

– говорится в сообщении.

В комментариях украинцы предлагают пойти дальше и разрешить писать еще и "на россии" вместо "в России".

Хотя по правилам предлог "на" используется только с названиями территорий: на Галичине, на Буковине. По украинскому правописанию с названиями государств всегда используется предлог "в".

Новое неформальное правило / Фото Минкульта

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