Тепер з маленької літери можна писати слова "кремль" та "путін", не побоюючись орфографічних помилок. Про це повідомили на сторінці відомства у фейсбуці.
Увага "Листи з підтримкою" Путіну пишуть навіть мертві освітяни
Для підняття бойового духу. Зберігаємо впевненість у перемозі ЗСУ! Чекаємо на капітуляцію російських окупаційних військ,
– мовиться у дописі.
У коментарях українці пропонують піти далі й дозволити писати ще й "на росії" замість "в Росії".
Хоча за правилами прийменник "на" використовується тільки з назвами територій: на Галичині, на Буковині. За українським правописом з назвами держав завжди використовується прийменник "в".
Нове неформальне правило / Фото Мінкульту
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