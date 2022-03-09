В Минкульте объяснили, как будут работать информационные войска – War Against War

Министерство культуры объединилось в информационный полк ₩AW. Благодаря такой платформе планируется усилить противодействие откровенной лжи и пропаганде России.

Минкульт пытается объединить усилия с Минцифрой и активистами. Об этом в эфире 24 каналу рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Обратите внимание Минкульт объединился в информационный полк – ₩AW: War Against War

Информационные войска как противодействие дезинформации России

Он объяснил, что к War Against War привлекут тех, кто активно проявляет себя в сети. Такую платформу создают для того, чтобы можно было совместными усилиями противодействовать российской дезинформации.

Кроме того, планируют усиливать и собственные нарративы – чтобы они достигали не только украинской аудитории, но и международной, и российской.

Как будет происходить работа

Министр культуры отметил, что активностей в сети много:

видеоролики;

работа с ботами и т.д.

"Они объединяются, обмениваются информацией, согласовываем общие действия, чтобы активность была более действенной", – пояснил Ткаченко.

Где следить за War Against War

Вы можете подписаться на официальные каналы War Against War и следить за деятельностью информационных войск:

инстаграм — https://instagram.com/waw_war_against_war;

телеграм — https://t.me/WAW_WarAgainstWar;

₩AW на сайте МКИП — https://war-info.mkip.gov.ua (https://war-info.mkip.gov.ua/);

YouTube МКИП — https://www.youtube.com/c/MipGovUa;

₩AW Плейлист на ютубе МКИП — https://www.youtube.com/watch?v=o4Wi5rFemro&list=PLLmBC25NTCQyocJ7Ordg2HXEmcdwCFunR.

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