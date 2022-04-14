Дети – это особая аудитория, поэтому объяснять важное им необходимо в легкой и доступной форме. Комикс "Мінна безпека не без ПЕКа" рассказывает о правилах безопасного поведения в случае обнаружения мин и других взрывоопасных предметов.

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Легко о сложном для детей

Издание "Мінна безпека не без ПЕКа" помогает детским языком раскрыть сложную тему в виде комикса.

Образцом правильного поведения для детей в опасных ситуациях, связанных с минами или взрывоопасными предметами, станут действия главных героев комикса.

Кроме получения знаний, с помощью QR-ссылки можно проверить изученное или просмотреть полезное видео. Именно интерактивная форма комикса поможет в игровой форме легче усвоить нелегкий материал.

Скачать "Мінна безпека не без ПЕКа" можно по ссылкам: 1 часть и 2 часть.

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