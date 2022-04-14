Діти – це особлива аудиторія, тому пояснювати про важливе їм необхідно у легкій та доступній формі. Комікс "Мінна безпека не без ПЕКа" розповідає про правила безпечної поведінки у випадку виявлення мін та інших вибухонебезпечних предметів.

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Легко про складне для дітей

Видання "Мінна безпека не без ПЕКа" допомагає дитячою мовою розкрити складну тему у вигляді коміксу.

Взірцем правильної поведінки у небезпечних ситуаціях, які пов’язані мінами чи вибухонебезпечними предметами, для діток стануть дії головних героїв коміксу.

Крім отримання знань, за допомогою QR-посилання можна перевірити вивчене або переглянути корисне відео. Саме інтерактивна форма коміксу допоможе в ігровій формі легше засвоїти нелегкий матеріал.

Завантажити "Мінна безпека не без ПЕКа" можна за посиланнями: 1 частина та 2 частина.

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