Убытки на миллионы: за более чем 2 года в Минобороны Британии "исчезли" тысячи ноутбуков и техники

Министерство обороны Великобритании за более чем 2 последних года потеряло или стало жертвой краж более чем тысячи служебных устройств. Общая стоимость нанесенного ущерба может превышать 1,6 миллионов фунтов стерлингов.

Об этом сообщает Sky News.

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Какие потери понесло ведомство?

согласно информации, предоставленной ведомством в ответ на запрос на основании Закона о свободе информации, в период с января 2024 года по март 2026 года исчезли 545 ноутбуков и планшетов, а также 744 мобильных телефонов.

В ведомстве сообщили, что ни одно из потерянных устройств не удалось вернуть. В общем 132 ноутбука и планшета, а также 36 телефонов были похищены, тогда как остальная техника, предварительно, была утеряна сотрудниками.

По подсчетам Министерства обороны Великобритании, стоимость замены всех утраченных или похищенных устройств составляет ориентировочно 1 634 944 фунта, что, если сравнивать, эквивалентно около 92 миллионов гривен.

Издание отмечает, что обнародованные данные появились на фоне дискуссий относительно финансирования оборонного сектора. Sky News сообщает, что руководство оборонного ведомства страны настаивает на увеличении расходов.

В то же время Министерство финансов Великобритании стремится сдерживать дополнительные расходы и ужесточает требования к эффективному использованию бюджетных средств. Министра обороны Джона Гили призывают "взять ситуацию в руки".

Каждый фунт имеет значение, когда на кону стоит наша национальная безопасность, а правительственный план инвестиций в оборону до сих пор не действует, однако Министерство обороны тратит деньги из-за элементарной некомпетентности,

– считает представитель Либерально-демократической партии Великобритании по вопросам обороны Джеймс Макклири.

Кстати, ранее The Telegraph сообщало, что 5 атомных подводных лодок страны класса Astute находятся в портах из-за технических неисправностей и обслуживания, что может подорвать возможности Великобритании в обороне.