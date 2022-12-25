Британское ведомство опубликовало приветствие в своем твиттере. Министерство призвало во время Рождества помнить "о тех мужественных мужчинах и женщинах, которые защищают свою страну".

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Приветствие от военных Британии

Ваше мужество и настойчивость в защите страны является ярким примером для всех нас,

– говорится в сообщении.

"Слава Украине! Героям Слава!" – этим лозунгом британское ведомство завершило сообщение.

Поздравление с Рождеством Минобороны Британии: смотрите видео

"Your courage and tenacity to defending your country is a shining example to all of us"



As we settle down for Christmas this year, let us keep those courageous men and women fighting to defend their country in our thoughts.



Slava Ukraini! Heroyam Slava!



#StandWithUkraine pic.twitter.com/Lsikm0Ov49 — Ministry of Defence (@DefenceHQ) December 24, 2022

Поздравление с Рождеством от Сунака

Накануне 25 декабря – то есть Рождества Христова по Григорианскому календарю – глава британского правления опубликовал трогательное видео в поддержку Украины.

Этого Рождества мы с тобой, Украина,

– написал Сунак.

На ролике видны две девушки – одна из Украины, а другая – Великобритании. Они обе готовятся к Рождеству, но девочка из нашего государства каждый день слышит сигналы воздушной тревоги.

Поздравление от Великобритании: смотрите видео