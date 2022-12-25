Британське відомство опублікувало привітання у своєму твітері. Міністерство закликало під час цьогорічного Різдва пам’ятати "про тих мужніх чоловіків і жінок, які захищають свою країну".
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Привітання від військових Британії
Ваша мужність і наполегливість у захисті країни є яскравим прикладом для всіх нас,
– йдеться у повідомленні.
"Слава Україні! Героям Слава!" – цим гаслом британське відомство завершило допис.
Привітання з Різдвом Міноборони Британії: дивіться відео
Привітання з Різдвом від Сунака
Напередодні 25 грудня – тобто Різдва Христового за Григоріанським календарем – глава британського правління опублікував зворушливе відео на підтримку України.
Цього Різдва ми з тобою, Україно,
– написав Сунак.
На ролику видно двох дівчат – одна з України, а інша – Великої Британії. Вони обидві готуються до Різдва, але дівчинка з нашої держави щодня чує сигнали повітряної тривоги.
Привітання від Великої Британії: дивіться відео