Британське відомство опублікувало привітання у своєму твітері. Міністерство закликало під час цьогорічного Різдва пам’ятати "про тих мужніх чоловіків і жінок, які захищають свою країну".

Важливо Подарунок на Різдво – ЗСУ знищили ще понад 600 окупантів: втрати ворога станом на 25 грудня

Привітання від військових Британії

Ваша мужність і наполегливість у захисті країни є яскравим прикладом для всіх нас,

– йдеться у повідомленні.

"Слава Україні! Героям Слава!" – цим гаслом британське відомство завершило допис.

Привітання з Різдвом Міноборони Британії: дивіться відео

Привітання з Різдвом від Сунака

Напередодні 25 грудня – тобто Різдва Христового за Григоріанським календарем – глава британського правління опублікував зворушливе відео на підтримку України.

Цього Різдва ми з тобою, Україно,

– написав Сунак.

На ролику видно двох дівчат – одна з України, а інша – Великої Британії. Вони обидві готуються до Різдва, але дівчинка з нашої держави щодня чує сигнали повітряної тривоги.

Привітання від Великої Британії: дивіться відео