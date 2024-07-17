Заметим, что Великобритания планирует выделить 2,5% ВВП на оборону. Своими действиями Стармер хочет заявить о себе, как о сильном прогрессивном лидере.

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Почему Китай и Россия являются угрозой для Великобритании и НАТО

Руководитель стратегического обзора оборонного потенциала Великобритании Джордж Робертсон заявил, что Россия, Китай, Иран и Северная Корея являются смертельными угрозами для Великобритании.

Мы сталкиваемся со смертоносным квартетом стран, которые все больше работают вместе,

– сказал он.

В издании отмечают, что заявления Робертсона имеют большое значение, поскольку проведенный под его руководством обзор задаст курс оборонной политики нового лейбористского правительства.

Какие испытания стоят перед новым правительством Великобритании

Министерство обороны Великобритании сообщило, что документ будет опубликован в начале 2025 года. План действий будет направлен на достижение цели, поставленной премьер-министром Киром Стармером, – выделение 2,5% от ВВП на оборону.

Робертсон, возглавлявший НАТО с 1999 по 2003 год и ранее занимавший должность министра обороны при Тони Блэре, будет руководить оборонным обзором нового правительства вместе с бывшим советником президента США и экспертом по вопросам России Фионой Гилл и Ричардом Берронсом, бывшим командующим Объединенным командованием сил Великобритании.

Оборона стала первым испытанием для Стармера на посту премьер-министра. Он стремится заявить о себе на мировой арене как о сильном прогрессивном лидере перед лицом всплеска популизма в Европе и возможности нового президентства Дональда Трампа в США, одновременно борясь с членами своей собственной правящей Лейбористской партии, которые хотят направить государственные расходы на решение других внутренних проблем, таких как социальное обеспечение.

Напомним, что ранее новый глава Минобороны Британии в Одессе объявил об очередном пакете помощи для Украины. В частности, будут переданы противотанковые ракеты Brimstone, военные катера, машины разминирования и артиллерийские пушки.