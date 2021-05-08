В Риме в период с 5 по 7 мая состоялись военно-политические консультации делегации Минобороны Украины с итальянскими коллегами. Во время встреч военные подписали план сотрудничества на 2021 год.

Украинская делегация провела переговоры с начальником департамента международного сотрудничества, военной политики и планирования генштаба вооруженных сил Италии бригадным генералом Давидом Морпурго и экспертами в сфере безопасности и обороны.

Читайте также Украина попросила США расширить тренировочную миссию для ВСУ, – Кулеба

О чем говорили стороны

Обсудили актуальные вопросы безопасности, а также состояние и перспективы украинско-итальянского сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран;

Определили дальнейшие пути двустороннего военно-политического и военного сотрудничества на 2021 – 2022 год;

Представили оценки развития военно-политической ситуации в европейском регионе;

Очертили направления реформы Национальных вооруженных сил.



​В Риме прошли украинско-итальянские военно-политические консультации / Фото пресс-службы Минобороны.

Украинская делегация проинформировала итальянских коллег о текущей ситуации в районе проведения ООС и отметила мероприятия реформирования, которые проводятся в ВСУ, в частности, по вопросам трансформации и развития системы военного управления и перевод ее на работу по стандартам государств-членов НАТО,

– говорится в сообщении.

Кроме этого, украинские военные отметили необходимость консолидации поддержки нашего государства со стороны членов Альянса, в частности предоставления Плана действий членства в НАТО, что будет способствовать сдерживанию вооруженной агрессии России против Украины.

Также подчеркнули, что интеграция Украины в евроатлантическое пространство безопасности и обретение полноправного членства в НАТО сегодня является конституционной нормой.

Со своей стороны итальянские коллеги отметили важность развития отношений с Украиной в оборонной сфере и засвидетельствовали поддержку независимости нашего государства и его территориальной целостности в международно признанных границах.

Обратите внимание! По результатам переговоров стороны подписали План двустороннего сотрудничества между Министерством обороны, ВСУ и вооруженными силами Италии на 2021 год.

Минобороны договорилось о сотрудничестве с вооруженными силами Италии / Фото пресс-службы Минобороны