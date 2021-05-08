У Римі в період з 5 по 7 травня відбулися воєнно-політичні консультації делегації Міноборони України з італійськими колегами. Під час зустрічей військові підписали план співробітництва на 2021 рік.

Українська делегація провела переговори з начальником департаменту міжнародного співробітництва, військової політики та планування генштабу збройних сил Італії бригадним генералом Давідом Морпурго та експертами у сфері безпеки й оборони.

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Про що сторони говорили

Обговорили актуальні безпекові питання, а також стан та перспективи українсько-італійського співробітництва між оборонними відомствами двох країн;

Визначили подальші шляхи двостороннього воєнно-політичного та військового співробітництва на 2021 – 2022 рік;

Представили оцінки розвитку воєнно-політичної ситуації у європейському регіоні;

Окреслили напрями реформи національних збройних сил.

У Римі пройшли українсько-італійські воєнно-політичні консультації / Фото пресслужби Міноборони.

Українська делегація поінформувала італійських колег про поточну ситуацію в районі проведення ООС та наголосила на заходах реформування, які проводяться в ЗСУ, зокрема, з питань трансформації та розвитку системи військового управління і переведення її на функціонування за стандартами держав-членів НАТО,

– йдеться у повідомленні.

Окрім цього, українські військові відзначили необхідність консолідації підтримки нашої держави зі сторони членів Альянсу, зокрема наданні Плану дій членства у НАТО, що сприятиме стримуванню збройної агресії Росії проти України.

Також підкреслили, що інтеграція України до євроатлантичного безпекового простору та набуття повноправного членства в НАТО сьогодні є конституційною нормою.

Зі свого боку італійські колеги відзначили важливість розвитку відносин з Україною в оборонній сфері та засвідчили підтримку незалежності нашої держави та її територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах.

Зверніть увагу! За результатами переговорів сторони підписали План двостороннього співробітництва між Міністерством оборони, ЗСУ та збройними силами Італії на 2021 рік.

Міноборони домовилося про співпрацю зі збройними силами Італії / Фото пресслужби Міноборони