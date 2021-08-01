Говорится о комплексе средней дальности. О таком решении заявил министр обороны Андрей Таран.

Заметьте День Воздушных сил: что нужно знать об украинской военной авиации

Министерство заявило о желании создать ЗРК

Министр обороны Андрей Таран заявил, что изучают вопросы создания украинской техники для усиления противовоздушной обороны.

Рассматривается возможность создания отечественного зенитного ракетного комплекса средней дальности,

– дополнил Таран.

Более того, по словам министра, рассматривают также возможность создания самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления на базе самолета Ан-178.

Справка. Дальность поражения этих ЗРК составляет от 20 до 100 километров. Это комплекс функционально связанных боевых и технических средств, что обеспечивают автономное выполнение задач. В частности – уничтожение воздушной цели зенитными ракетами.

Последние заявления касательно ЗРК