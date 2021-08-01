Мовиться про комплекс середньої дальності. Про таке рішення заявив міністр оборони Андрій Таран.

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Міністерство заявило про бажання створити ЗРК

Міністр оборони Андрій Таран заявив, що вивчають питання створення української техніки для посилення протиповітряної оборони.

Розглядається можливість створення вітчизняного зенітного ракетного комплексу середньої дальності,

– доповнив Таран.

Ба більше, за словами міністра, розглядають також можливість створення літака дальнього радіолокаційного виявлення та управління на базі літака Ан-178.

Довідка. Дальність поразки цих ЗРК становить від 20 до 100 кілометрів. Це комплекс функціонально пов'язаних бойових і технічних засобів, що забезпечують автономне виконання завдань. Зокрема – знищення повітряної цілі зенітними ракетами.

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