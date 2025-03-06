Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на АОЗ.

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Что в АОЗ говорят о назначении Жумадилова

В заметке о назначении Жумадилова говорится о том, система оборонных закупок требует четких правил, быстрых решений и эффективного снабжения.

Главный приоритет – не просто заключение контрактов, а своевременное обеспечение ВСУ необходимым вооружением в нужных объемах,

– пишут в АОЗ,

Отмечается, что перед АОЗ стоит задача сделать систему оборонных закупок эффективной, прогнозируемой и устойчивой.

К слову, Арсен Жумадилов имел статус представителя АОЗ с ограничением "временное исполнение обязанностей директора на время служебного расследования", а Безрукова сохраняла статус руководителя с ограничением "отстранена от исполнения должностных обязанностей на время служебного расследования".

Почему уволили Безрукову

Решение о смене руководства аргументировали "необходимостью обеспечения устойчивого и непрерывного обеспечения фронта вооружением и боеприпасами".

По информации Минобороны, среди основных причин смены руководителя АОЗ:

невыполнение запланированных поставок для фронта;

многочисленные замечания Генштаба относительно ненадлежащего планирования оборонных закупок и несвоевременной коммуникации со стороны АОЗ;

необоснованный перенос графиков поставок.

Однако важно, что в Минобороны, как органа управления отсутствуют полномочия на непродление контракта с руководителем АОЗ. Именно поэтому НАБУ расследует возможное злоупотребление властью со стороны Умерова.