Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на АОЗ.
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Что в АОЗ говорят о назначении Жумадилова
В заметке о назначении Жумадилова говорится о том, система оборонных закупок требует четких правил, быстрых решений и эффективного снабжения.
Главный приоритет – не просто заключение контрактов, а своевременное обеспечение ВСУ необходимым вооружением в нужных объемах,
– пишут в АОЗ,
Отмечается, что перед АОЗ стоит задача сделать систему оборонных закупок эффективной, прогнозируемой и устойчивой.
К слову, Арсен Жумадилов имел статус представителя АОЗ с ограничением "временное исполнение обязанностей директора на время служебного расследования", а Безрукова сохраняла статус руководителя с ограничением "отстранена от исполнения должностных обязанностей на время служебного расследования".
Почему уволили Безрукову
Решение о смене руководства аргументировали "необходимостью обеспечения устойчивого и непрерывного обеспечения фронта вооружением и боеприпасами".
По информации Минобороны, среди основных причин смены руководителя АОЗ:
- невыполнение запланированных поставок для фронта;
- многочисленные замечания Генштаба относительно ненадлежащего планирования оборонных закупок и несвоевременной коммуникации со стороны АОЗ;
- необоснованный перенос графиков поставок.
Однако важно, что в Минобороны, как органа управления отсутствуют полномочия на непродление контракта с руководителем АОЗ. Именно поэтому НАБУ расследует возможное злоупотребление властью со стороны Умерова.