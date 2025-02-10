Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой слова директора НАБУ Семена Кривоноса во время брифинга в Киеве.

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Что известно о расследовании по Умерову

Семен Кривонос отметил, что сейчас продолжается досудебное расследование по делу возможного злоупотребления властью Умеровым.

Устанавливаются все обстоятельства – есть ли состав преступления, или нет, есть ли подозреваемые, или нет,

– сказал он.

В то же время директор Национального антикоррупционного бюро добавляет, не говорил бы, что в отношении кого-то начато это уголовное производство. "Его начато по заявлению о возможных фактах злоупотреблений", – отметил Кривонос.

Заметим, что причиной заявления в НАБУ, по словам ЦПК, является отказ Умеровым выполнять решение Наблюдательного совета Агентства оборонных закупок, а также увольнение двух ее членов, которые голосовали за продление контракта с Безруковой. Так, в Минобороны, как органа управления отсутствуют полномочия на непродление контракта с руководительницей АОЗ.