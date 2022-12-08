В Министерстве обороны Украины отметили, что HIMARS не отличает, "хороший" ты оккупант или "плохой".

Важно США якобы модифицировали HIMARS перед отправкой в Украину: реальный ли это сценарий

По данным нашего оборонного ведомства, страшилка распространяется именно среди российских призывников.

Говорят, что призывникам в России рассказывают страшилки: если ты будешь критиковать Путина и не подчиняться своим командирам, за тобой ночью придут злые HIMARS,

– говорится в сообщении.

К обращению Минобороны добавили рисунок украинского художника Бориса Гроха "Курение – это плохо". На нем ракетный комплекс стилизован под хищника, подкрадывающегося к курящему российскому оккупанту.



Забавная страшилка для оккупантов / Фото Минобороны Украины

России не хватает пушечного мяса

У страны-агрессоры стремительно заканчивается живая сила. В Кремле не хочу признавать, но 300 тысяч мобилизованных, которых они призвали ранее, не смогли усилить армию страны-агрессорки.

Сейчас в сети активно распространяется информация, что в ближайшее время в России могут возобновить мобилизационные процессы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не подтверждал, однако и не опровергал сообщения о второй волне.

Российский телеграмм-канал сообщает, что, по информации главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ), уже началось создание списка россиян, подлежащих мобилизации в период с 12 декабря по 1 февраля. Вероятно, на этой неделе представители военкоматов вместе с силовиками начнут раздавать повестки.