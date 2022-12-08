У Міністерстві оборони України зазначили, що HIMARS не відрізняє, "хороший" ти окупант чи "поганий".

Важливо США нібито модифікували HIMARS перед відправкою до України: чи реальний це сценарій

За даними нашого оборонного відомства, жахалка шириться саме серед російських призовників.

Кажуть, призовникам у Росії розповідають страшилки: якщо ти критикуватимеш Путіна і не підкорятимешся своїм командирам, за тобою вночі прийдуть злі HIMARS,

– мовиться у повідомленні.

До звернення Міноборони долучило малюнок українського художника Бориса Гроха "Куріння – це погано". На ньому ракетний комплекс стилізовано під хижака, що підкрадається до російського окупанта, який курить.



Кумедна жахачка для окупантів / Фото Міноборони України

Росії не вистачає гарматного м'яса

У країни-агресорки стрімко закінчується жива сила. У Кремлі не хочу визнавати, але ті 300 тисяч мобілізованих, яких вони призвали раніше, не змогли підсилити армію країни-агресорки.

Зараз у мережі активно шириться інформація про те, що найближчим часом у Росії можуть відновити мобілізаційні процеси. Прессекретар Кремля Дмітрій Пєсков не підтверджував, проте й не спростовував повідомлень про другу хвилю.

Російський телеграм-канал повідомляє, що за інформацією головного організаційно-мобілізаційного управління (ГОМУ) вже розпочалося створення списку росіян, які підлягають мобілізації у період з 12 грудня по 1 лютого. Ймовірно цього тижня представники військкоматів разом із силовиками почнуть роздавати повістки.