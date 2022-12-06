Однако в этом нет большой измены, ведь имеется в виду не механическое решение, которое могли сделать американцы. Как известно, современное вооружение имеет программную компоненту, обеспечивающую боеспособность машин. HIMARS тоже имеют программное решение и достаточно гибкое. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков.

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США, вероятно, пытались сохранить определенную информацию

Он отметил, что у HIMARS есть определенное программное обеспечение. Для того чтобы с него нельзя было запускать, условно говоря, ракеты ATACMS, соответствующий программный блок относительно расчета пуска ракеты, можно просто удалить.

Это делается при установке, когда выбирается, что загрузить в компьютер этого HIMARS,

– рассказал эксперт.

По его мнению, американцы это вероятно сделали для того, чтобы сохранить определенную информацию, подстраховаться от возможных рисков.

"США передавали HIMARS Украине еще летом. Тогда ситуация на фронте была совершенно иной, чем сейчас, и могла повернуться в любую сторону", – заметил Катков.

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Американцы достаточно прагматичны

Он считает, что американцы достаточно прагматичны, и если они знают, что это не будет использоваться, зачем это устанавливать.

В то же время, как только будет принято решение о передаче ATACMS и они наконец попадут в Украину, к ним будет приложена "флешка", которую подключат к компьютеру HIMARS и будет установлено новое программное обеспечение – с полным функционалом.

– отметил он.

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