Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Ранее сообщалось о том, что военный с помощью Gepard сбил российскую ракету.

Важно В ОПУ рассказали, какие регионы больше всего пострадали от новой ракетной атаки России

Бессмысленная публикация

Подоляк отметил, что публикации о том, что США специально сделали свое оружие хуже – бессмысленны. Иначе это означает, что мир не хочет, чтобы победила демократия, чтобы победила защищаемая в рамках международного права страна, а победили оккупанты, совершавшие военные преступления, которым теперь нужно сохранить лицо и гарантировать безопасность.

В этой войне должно выиграть либо "черное", либо "белое", либо Россия, как территория зла, либо Украина, защищающая свою территорию в рамках международного права. Главное, защищает право на суверенную жизнь, чтобы мы себе говорили, что мы хотим идти в НАТО, в Евросоюз. Что мы являемся Европейской нацией, что у нас есть свое культурное пространство, свое языковое пространство, свое литературное пространство, свои герои, которых мы уважаем,

– заметил советник главы Офиса Президента Украины.

Подоляк возразил "предательство", будто США модернизировали HIMARS: смотрите видео

Переговоры только после победы

Он продолжил, что мы не допустим того, что оккупанты пришли на наши территории, разрушили здесь все, убили наших людей, детей, насиловали их, и им ничего за это не будет. Мы выгоним врага за пределы нашего государства. И когда они переступят нашу границу и окажутся на своей территории, тогда мы сможем сесть за стол переговоров.

"С одной стороны стола мы, с другой стороны – представители оккупанта, который был изгнан с территории Украины, а рядом сидите посредниками третьи страны. Обсудим военные преступления, репарации, трансграничные отношения между нами и Россией, ваше участие в обеспечении международного права на территории России и Украины, гарантии безопасности для Украины. Это может быть военный альянс, но я не понимаю, зачем нашим партнерам говорить, что все идет не так", - подчеркнул Подоляк.

Военная помощь Украине: последние новости