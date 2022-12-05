Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Раніше повідомлялось про те, що військовий за допомогою Gepard збив російську ракету.

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Безглузда публікація

Подоляк зазначив, що публікації про те, що США спеціально зробили свою зброю гіршою – безглузді. Інакше це означає, що світ не хоче, аби перемогла демократія, аби перемогла країна, яка захищається в рамках міжнародного права, а перемогли окупанти, які вчиняли воєнні злочини, а тепер треба зберегти їм обличчя й гарантувати безпеку.

У цій війні має виграти або "чорне", або "біле", або Росія, як територія зла, або Україна, яка захищає свою територію в рамках міжнародного права. Головне, захищає право на суверенне життя, щоб ми собі для себе казали, що ми хочемо йти в НАТО, в Євросоюз. Що ми є Європейською нацією, що в нас є свій культурний простір, свій мовний простір, свій літературний простір, свої герої, яких ми поважаємо,

– зауважив радник голови Офісу Президента України.

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Перемовини лише після перемоги

Він продовжив, що ми не допустимо того, що окупанти прийшли на наші території, зруйнували тут усе, вбили наших людей, дітей, ґвалтували їх, і їм нічого за це не буде. Ми виженемо ворога за межі нашої держави. І коли вони переступлять наш кордон й опиняться на своїй території, тоді ми зможемо сісти за стіл перемовин.

"З одного боку столу ми, з іншого боку – представники окупанта, який був вигнаний з території України, а поруч сидите посередниками треті країни. Обговорімо воєнні злочини, репарації, транскордонні стосунки між нами й Росією, вашу участь у забезпеченні міжнародного права на території Росії й України, гарантії безпеки для України. Це може бути військовий альянс, але я не розумію, навіщо нашим партнерам казати, що все йде не так", – наголосив Подоляк.

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