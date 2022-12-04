Роботи виконують на заводі компанії в Штернберку. Там також працюють біженці з України.

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У Чехії модернізують танки для України

Після початку повномасштабної війни в Україні Чехія разом з іншими країнами ЄС вирішила надавати військову допомогу нашій державі. Тому заводу Excalibur Army довелося збільшити штат на 150 людей, позаяк лише так був шанс впоратися із завданнями, які зросли в кілька разів.

Працівники заводу Анна Підвисоцька та Юрій Кшишневський приїхали з Вінниці. Подружжя виховує трьох дітей, тож чоловікові дозволили виїхати до Європи.

Коли ми їхали за кордон, було мало країн, де можна було працювати. Чехія була одна з них на той час. Я із самого початку хотів на якусь таку роботу піти, щоб мала якийсь стосунок до нашої країни,

– зауважив Юрій.

Його дружина Анна теж вирішила піти працювати на військову фабрику.

"Ти тут чимось допомагаєш (Україні – 24 канал) для якнайшвидшого припинення цієї війни. У нас там будинок, слава Богу, ще є. І я вважаю, що він залишиться цілий завдяки хлопцям, які нас захищають", – зауважила жінка.

Одним з найголовніших завдань на заводі в Штернберку є модернізація танків. Для ЗСУ переробляють T-72 та інші танки, які в XX столітті робили в Польщі та Чехословаччині. Загалом їх є близько 90 штук.

Дивіться фото із заводу / Скриншот з відео "Настоящее время"

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Як проводять модернізацію танків

Робота з модернізації одного танка займає від кількох тижнів до кількох місяців. Насамперед на це впливає їхній стан. Машини доводиться купувати буквально по всьому світу. Багато з них зберігалися просто неба, з деяких – знімали деталі на продаж.

Співробітники заводу розповіли, що іноді техніку для України їм доводиться не просто модернізувати, а буквально будувати "з нуля". Зате після цього на танк приємно подивитися – всередині встановлюють нові прилади нічного бачення, тепловізори, автоматику, яка полегшує управління.

У них є динамічний захист – це такі бокси на броні, вони мають мінімізувати наслідки пострілу по танку. Крім того, з машин мають зникнути аналогові прилади та застаріла оптика,

– зауважив комерційний директор Excalibur Army Рікард Кубена.

Повний список того, чим конкретно обладнають модернізовані машини – військова таємниця. За словами працівників заводу, хоч модернізація досить серйозно змінює можливості танка Т-72, він не стає принципово іншою машиною. Тож до керування можна допустити танкіста, який пройшов кілька днів тренінгів.

Ще одна зброя, яку роблять на заводі і яку найближчим часом доведеться освоювати українським військовим – кулемети на пікапах. Конструктори вважають, що вони будуть особливо корисними в боротьбі з іранськими дронами-камікадзе.

Варто зауважити, що кулемети проти дронів – це волонтерський проєкт. Чеські активісти збирають гроші на 15 таких машин, проте поки накопичили лише на чотири.

Зверніть увагу! На початку листопада міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що перші 26 відновлених та модернізованих танків Україна отримає вже впродовж грудня. Він подякував Нідерландам, США та Чехії за їхнє спільне рішення щодо придбання та передачі для потреб Сил оборони 90 танків Т-72.