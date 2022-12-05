Уряд Литви та й прості громадяни цієї країни активно допомагають нашій державі протистояти російській агресії. Про нову допомогу Вільнюс повідомив 4 грудня.

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Ми працюємо кожного дня, щоб окупанти втікали,

– наголосили у Міноборони Литви.

Як Литва допомагає Україні

Литва з початку повномасштабної війни потужно допомагає Україні. 3 грудня міністр оборони країни Арвідас Анушаускас повідомив, що в Україну прибули ще дві відремонтовані самохідні гаубиці PzH2000 та боєприпаси до них. Раніше литовський уряд обіцяв відремонтувати 12 таких гаубиць. Зауважимо, що ця техніка зазнала пошкоджень під час бойових дій.

30 листопада уряд Литви схвалив виділення для України допомоги на 13 мільйонів євро. 4 мільйони з цієї суми спрямують на відновлення енергетичної інфраструктури, яка постраждала від російських обстрілів. Також гроші підуть на ініціативу Grain from Ukraine для експорту українського продовольства, для допомоги українським біженцям у Молдові та на інші потреби.

Крім того, Литва обіцяла надати українським воїнам теплий одяг на зиму, а також безпілотники. Водночас громадяни балтійської країни зібрали 750 тисяч доларів, щоб купити українцям морські дрони.