Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Комментируя передачу Украине танков Abrams, Кулеба сказал, что этот разговор непрост, но движется.
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Министр отметил, что Украина поднимает тему танков и ПВО во время "каждого контакта с США" на всех уровнях.
Этот разговор по ряду причин непрост, но он двигается. Безусловно мне бы хотелось, чтобы он двигалась со скоростью самолета, но он двигается со скоростью танка, поэтому занимает время,
– заявил Кулеба.
Министр подчеркнул, что Украина продолжит искать возможности для решения вопросов поставки любого вооружения. Он подчеркнул, что для Киева нет табу.
"У нас здесь нет никаких запретных тем. И даже если бы теоретически нас кто-то попросил бы не поднимать тот или иной вопрос, мы все равно продолжили бы давить и искать возможности для решения", – сказал Кулеба.
Он добавил, что Украина продолжает переговоры с Германией о передаче танков Leopard-2 и американской системы ПВО Patriot.
Украина надеется на получение системы Patriot
- Украина постоянно пытается усилить ПВО из-за массированных ракетных атак России. В Киеве надеются на получение ЗРК Patriot, которую решила предложить Польше после трагического падения ракеты на польской территории.
- Польша сперва приняла предложение Германии, однако впоследствии попросила Берлин отдать Patriot Украине. В Германии сообщили, что Украина не получит эту систему ПВО, ведь она предназначена для использования только на территории НАТО.
- Впоследствии в правительстве Олафа Шольца сообщили, что Германия обсуждает с союзниками запрос Польши.
- В то же время Германия передаст Украине дополнительные высокоточные ЗРК IRIS-T. Кроме того, в НАТО уже обсуждается, чтобы предоставить Украине истребители класса МиГ-29 или F-16.