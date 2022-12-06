Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Коментуючи передачу Україні танків Abrams, Кулеба сказав, що ця розмова непроста, але рухається.
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Міністр зазначив, що Україна порушує тему танків та ППО під час "кожного контакту із США" на всіх рівнях.
Ця розмова з низки причин непроста, але вона рухається. Безумовно мені б хотілося, щоб вона рухалася зі швидкістю літака, але вона рухається зі швидкістю танка, тому займає час,
– заявив Кулеба.
Міністр наголосив, що Україна продовжить шукати можливості для вирішення питань постачання будь-якого озброєння. Він підкреслив, що для Києва немає табу.
"У нас тут немає жодних заборонених тем. І навіть якби теоретично нас хтось попросив би не порушувати те чи інше питання, ми все одно продовжили б тиснути і шукати можливості для рішення", – сказав Кулеба.
Він додав, що Україна продовжує переговори з Німеччиною щодо передачі танків Leopard-2 та американської системи ППО Patriot.
Україна сподівається на отримання системи Patriot
- Україна постійно намагається посилити ППО через масовані ракетні атаки Росії. У Києві сподіваються на отримання ЗРК Patriot, яку Німеччина вирішила запропонувати Польщі після трагічного падіння ракети на польській території.
- Польща спершу прийняла пропозицію Німеччини, однак згодом попросила Берлін віддати Patriot Україні. У Німеччині повідомили, що Україна не отримає цю систему ППО, адже вона призначена для використання лише на території НАТО.
- Згодом в уряді Олафа Шольца повідомили, що Німеччина обговорює із союзниками запит Польщі.
- Водночас Німеччина невдовзі передасть Україні додаткові високоточні ЗРК IRIS-T. Крім того, в НАТО вже обговорюють, щоб надати Україні винищувачі класу МіГ-29 або F-16.