Про це 24 каналу сказав військовий експерт Ігаль Левін. Він наголосив, що Україні потрібні системи, щоб виявляти ворога, швидко передати відповідне повідомлення та уразити противника.

До речі Бачимо лише відсоток того, що насправді постачають, – експерт назвав правила надання зброї

Чим керуються США під час надання Україні зброї

Левін зазначив, що Вашингтон допомагає Україні циклами, ґрунтуючись на наших успіхах. США хочуть, щоб хаос, яким є війна, був контрольованим. Зокрема, щоб в Україні раптом не виникла ситуація, подібна до Сирії, й не стався розкол та розвал країни.

Вони дивляться на те, як Україна реалізує ці озброєння. Чому не передали одразу декілька десятків HIMARS, а лише 4? Їх передали, передали високоточні реактивні снаряди, і після цього подивилися, як Україна буде їх реалізовувати, куди вона буде бити,

– пояснив військовий експерт.

За його словами, американці побачили, що українці вміють воювати та реалізують надане нам озброєння, після чого Вашингтон переходить до наступного етапу.

Яке озброєння потрібне ЗСУ на фронті

Військовий експерт упевнений, що взимку та навесні варто чекати багато різного цікавого озброєння. Це необов'язково мають бути ракети ATACMS. Адже є й інші хороші маловідомі системи, які дуже потрібні армії.

На війні, особливо такій, дуже важливо виявити ворога, швидко передати повідомлення про те, що його виявили, та уразити його. Дуже хороша зброя – це ракети GMLRS до HIMARS, але не прості, а протипіхотні з вольфрамовими кульками,

– сказав Левін.

Він пояснив, що ці ракети дозволяють зупиняти, наприклад, окупантів під Бахмутом, де вони масово наступають хвилями. Американці нам їх передають, але треба ще більше.

Також потрібні різноманітні броньовані гусеничні машини – аж до танків. Якби мені, наприклад, сказали, що можу вибрати або декілька десятків ATACMS, або під сотню танків Abrams – я, звісно, вибрав би під сотню танків Abrams,

– заявив військовий експерт.

Загалом, за його словами, Україні потрібні дрони, радари, системи зв'язку та далекобійного ураження, й мовиться не лише про ракети GMLRS, а про реактивні снаряди до артилерії, артилерійські стволи. Всього цього нам необхідно дуже багато.

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