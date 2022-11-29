Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Игаль Левин. Он подчеркнул, что Украине нужны системы, чтобы обнаружить врага, быстро передать соответствующее сообщение и поразить противника.

Кстати Видим лишь процент того, что действительно поставляют, – эксперт назвал правила предоставления оружия

Чем руководствуются США при предоставлении Украине оружия

Левин отметил, что Вашингтон помогает Украине циклами, основываясь на наших успехах. США хотят, чтобы хаос, каковой является война, был контролируемым. В частности, чтобы в Украине вдруг не возникла ситуация, подобная Сирии, и не произошел раскол и развал страны.

Они смотрят на то, как Украина реализует это вооружение. Почему не передали сразу несколько десятков HIMARS, а всего 4? Их передали, передали высокоточные реактивные снаряды, и после этого посмотрели, как Украина будет их реализовывать, куда она будет бить,

– объяснил военный эксперт.

По его словам, американцы увидели, что украинцы умеют воевать и реализуют предоставленное нам вооружение, после чего Вашингтон переходит к следующему этапу.

Какое вооружение нужно ВСУ на фронте

Военный эксперт уверен, что зимой и весной стоит ждать много разного интересного вооружения. Это необязательно должны быть ракеты ATACMS. Есть ведь и другие хорошие малоизвестные системы, которые очень нужны армии.

На войне, особенно такой, очень важно обнаружить врага, быстро передать сообщение о том, что его обнаружили, и поразить его. Очень хорошее оружие – это ракеты GMLRS к HIMARS, но не простые, а противопехотные с вольфрамовыми шариками,

– сказал Левин.

Он пояснил, что эти ракеты позволяют останавливать, например, оккупантов под Бахмутом, где они массово наступают волнами. Американцы нам их передают, но нужно еще больше.

Также нужны различные бронированные гусеничные машины – вплоть до танков. Если бы мне, например, сказали, что могу выбрать либо несколько десятков ATACMS, либо под сотню танков Abrams – я бы, конечно, выбрал под сотню танков Abrams,

– заявил военный эксперт.

В целом, по его словам, Украине нужны дроны, радары, системы связи и дальнобойного поражения, и речь идет не только о ракетах GMLRS, но и о реактивных снарядах к артиллерии, об артиллерийских стволах. Всего этого нам нужно очень много.

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