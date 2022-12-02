Про те, що США працюють з країнами Близького Сходу, повідомив генеральний директор компанії Raytheon Technologies. Генеральний директор компанії Грег Хейз заявив, що США хочуть протягом наступних 3 – 6 місяців відправити в Україну системи NASAMS.

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Передислокація NASAMS займе менше часу, аніж їх виробництво

Повідомляється, що США протягом наступних 24 місяців замінять ці системи новими зенітно-ракетними комплексами NASAMS на Близькому Сході.

На Близькому Сході розгорнуті системи NASAMS, і деякі з наших союзників по НАТО, і ми фактично працюємо з кількома близькосхідними країнами, які наразі використовують системи NASAMS, і намагаємося направити їх в Україну,

– сказав Хейз.

Він пояснив, що передислокація систем з Близького Сходу відбувається швидше, ніж їх виробництво у США.

"Тільки тому, що виробництво займає 24 місяці, це не означає, що це займе 24 місяці, щоб потрапити в країну", – сказав він.

За словами Хейза, виробництво NASAMS займає два роки через час, необхідний для закупівлі електронних компонентів і ракетних двигунів. Для передачі систем Україні необхідне схвалення адміністрації Байдена.

Пентагон уклав контракт на закупівлю NASAMS для України

Міноборони США уклало контракт на закупівлю шести систем ППО NASAMS для України вартістю до 1,2 мільярда доларів. Ці системи ППО Україна має отримати до 2025 року.

Компанія Raytheon відмовилася назвати країни Близького Сходу, які відправлять систему. Зазначається, покупцями цих систем в регіоні є Оман і Катар.

Оман підписав контракт з Raytheon у 2014 році на закупівлю NASAMS з поставкою у 2016 році. США надали дозвіл Катару на купівлю NASAMS у 2019 році. В урядових повідомленнях не вказувалося, скільки систем придбають Оман і Катар.

Додамо, що в листопаді Україна отримала першу поставку двох систем NASAMS від США. Інші будуть доставлені в наступні місяці, коли їх побудують.

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