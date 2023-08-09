Следует отметить, что данные о конкретных просроченных контрактах скрывают. Между тем, на ежедневной основе отчеты о заключенных контрактах на покупку оружия для своих военных публикует Минобороны США.

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Что означает эта задолженность

Просроченная дебиторская задолженность свидетельствует, что компании получили средства от Министерства обороны. Впрочем, товар, в нашем случае оружие, в оговоренные контрактами сроки не поставили.

Заметим, что 27 миллиардов гривен – это общая сумма просроченной дебиторской задолженности, которая составляет 33 миллиарда гривен. Из нее уже вычислили 5,86 миллиарда (задолженность по вещевому обеспечению), а также 1 миллиард – ориентировочный размер задолженности по другим программам оборонного ведомства. Источники Центра противодействия коррупции подтверждают следующие подсчеты.

Стоит внимания! С момента последнего сообщения ЦПК, в котором говорилось о просроченной дебиторской задолженности, цифра сократилась. Ранее речь шла о 36 миллиардах, а не о 33 миллиардах.

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