Слід зауважити, що дані про конкретні прострочені контракти приховують. Тим часом на щоденній основі звіти про укладені контракти на покупку зброї для своїх військових публікує Міноборони США.

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Що означає ця заборгованість

Прострочена дебіторська заборгованість свідчить про те, що компанії отримали кошти від Міністерства оборони. Втім, товар, у нашому випадку зброю, в обумовлені контрактами терміни не поставили.

Зауважимо, що 27 мільярдів гривень – це загальна сума простроченої дебіторської заборгованості, яка складає 33 мільярди гривень. З неї вже вирахували 5,86 мільярда (заборгованість за речовим забезпеченням), а також 1 мільярд – орієнтовний розмір заборгованості за іншими програмами оборонного відомства. Джерела Центру протидії корупції підтверджують такі підрахунки.

Варте уваги! З моменту останнього повідомлення ЦПК, у якому йшлося про прострочену дебіторську заборгованість, цифра скоротилася. Раніше йшлося про 36 мільярдів, а не 33.

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