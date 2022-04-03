Враг оставил после себя много мин и, к сожалению, уже есть трагические случаи взрывов на них. Поэтому соответствующие службы проводят разминирование.

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Также проверяют укрытия, подвалы и хранилища – там все еще могут находиться диверсионные группы.

На сегодня в Киевской области завершается проведение рейдовых действий на предмет обнаружения и уничтожения противника. Сегодня противника не обнаружено,

– сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Призываем прислушаться к совету Министерства обороны и не подвергать себя опасности. Следите за официальными сообщениями министерства и местных властей – вам сообщат, когда можно будет безопасно вернуться домой.

Ранее руководитель гуманитарного штаба Киевщины Алексей Кулеба заявил, что на разминирование освобожденных населенных пунктов региона уйдет минимум 10 дней.

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