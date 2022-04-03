Ворог залишив по собі багато мін і, на жаль, вже є трагічні випадки підривів на них. Тож наразі відповідні служби проводять розмінування.

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Також перевіряють укриття, підвали та сховища – там досі можуть перебувати диверсійні групи.

Станом на зараз у Київській області завершується проведення рейдових дій на предмет виявлення та знищення противника. Сьогодні противника не виявлено,

– повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Закликаємо прислухатися до поради Міністерства оборони та не наражати себе на небезпеку. Слідкуйте за офіційними повідомленнями міністерства та місцевої влади – вам повідомлять, коли можна буде безпечно повернутися додому.

Раніше керівник гуманітарного штабу Київщини Олексій Кулеба заявив, що на розмінування звільнених населених пунктів регіону піде щонайменше 10 днів.

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