Таран также отметил, что этот пакет помощи выделили на повышение боевых возможностей сил обороны Украины, управления подразделениями, элементов радиоэлектронной борьбы.
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Помощь США: на что ее направят
- пополнение арсеналов противоартиллерийских радаров,
- средства для борьбы с беспилотниками, защищенной связи, электронной борьбы и эвакуации раненых с поля боя,
- подготовку и оборудование для усовершенствования безопасности частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Министр обороны также отметил важность выполнения Украиной мер оборонной реформы, усиления демократического гражданского контроля над ВСУ в рамках "Инициативы помощи по безопасности Украине".
Таран напомнил, что стратегический диалог на уровне руководителей оборонных ведомств Украины и США развивается, что является залогом укрепления обороноспособности и практической реализации евроатлантических стремлений Украины.
Поддержка со стороны США в предыдущие годы
- Глава Минобороны также обратил внимание, что партнеры из США оказывают украинской стороне беспрецедентную поддержку в усилении обороноспособности и национальной устойчивости.
- В течение 2014 – 2021 годов Украина получила от правительства США военную помощь почти на 2,5 миллиарда долларов. А недавно комитет по иностранным делам Сената США единогласно принял законопроект "О партнерстве по безопасности с Украиной". Он поможет увеличить ежегодную военную помощь до 300 миллионов долларов.
Таран поблагодарил США за дипломатическую, политическую, финансовую поддержку и практические шаги по сохранению суверенитета и восстановлению территориальной целостности Украины.
А также напомнил, уже 14 июня лидеры государств-членов Альянса соберутся в Брюсселе для участия в Саммите НАТО. Министр надеется, что украинский вопрос найдет надлежащее место в повестке дня.