Таран також наголосив, що цей пакет допомоги виділили на підвищення бойових спроможностей сил оборони України, управління підрозділами, елементів радіоелектронної боротьби.
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Допомога США: на що її спрямують
- поповнення арсеналів протиартилерійських радарів,
- засоби для боротьби з безпілотниками, захищеного зв'язку, електронної боротьби та евакуації поранених із поля бою,
- підготовку та обладнання для удосконалення безпеки частин Повітряних сил Збройних сил України.
Міністр оборони також відзначив важливість виконання Україною заходів оборонної реформи, посилення демократичного цивільного контролю над ЗСУ у межах "Ініціативи безпекової допомоги Україні".
Таран нагадав, що стратегічний діалог на рівні керівників оборонних відомств України та США розвивається, що є запорукою зміцнення обороноздатності та практичної реалізації євроатлантичних прагнень України.
Підтримка зі сторони США у попередні роки
- Глава Міноборони також звернув увагу, що партнери зі США надають українській стороні безпрецедентну підтримку у посиленні обороноздатності та національної стійкості.
- Протягом 2014 – 2021 років Україна отримала від уряду США оборонну допомогу майже на 2,5 мільярда доларів. А нещодавно комітет у закордонних справах Сенату США одностайно ухвалив законопроєкт "Про безпекове партнерство з України". Він допоможе збільшити щорічну військову допомогу до 300 мільйонів доларів.
Таран подякував США за дипломатичну, політичну, фінансову підтримку і практичні кроки щодо збереження суверенітету і відновлення територіальної цілісності України.
А також нагадав, вже 14 червня, лідери держав-членів Альянсу зберуться у Брюсселі для участі у Саміті НАТО. Міністр сподівається, що українське питання знайде належне місце в порядку денному.