Таран також наголосив, що цей пакет допомоги виділили на підвищення бойових спроможностей сил оборони України, управління підрозділами, елементів радіоелектронної боротьби.

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Допомога США: на що її спрямують

  • поповнення арсеналів протиартилерійських радарів,
  • засоби для боротьби з безпілотниками, захищеного зв'язку, електронної боротьби та евакуації поранених із поля бою,
  • підготовку та обладнання для удосконалення безпеки частин Повітряних сил Збройних сил України.

Міністр оборони також відзначив важливість виконання Україною заходів оборонної реформи, посилення демократичного цивільного контролю над ЗСУ у межах "Ініціативи безпекової допомоги Україні".

Таран нагадав, що стратегічний діалог на рівні керівників оборонних відомств України та США розвивається, що є запорукою зміцнення обороноздатності та практичної реалізації євроатлантичних прагнень України.

Підтримка зі сторони США у попередні роки

  • Глава Міноборони також звернув увагу, що партнери зі США надають українській стороні безпрецедентну підтримку у посиленні обороноздатності та національної стійкості.
  • Протягом 2014 – 2021 років Україна отримала від уряду США оборонну допомогу майже на 2,5 мільярда доларів. А нещодавно комітет у закордонних справах Сенату США одностайно ухвалив законопроєкт "Про безпекове партнерство з України". Він допоможе збільшити щорічну військову допомогу до 300 мільйонів доларів.

Таран подякував США за дипломатичну, політичну, фінансову підтримку і практичні кроки щодо збереження суверенітету і відновлення територіальної цілісності України.

А також нагадав, вже 14 червня, лідери держав-членів Альянсу зберуться у Брюсселі для участі у Саміті НАТО. Міністр сподівається, що українське питання знайде належне місце в порядку денному.