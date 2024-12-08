Деталі передає 24 Канал з посиланням на Генштаб.

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Яка ситуація на фронті на вечір 7 грудня

Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. З початку доби відбулося 182 бойових зіткнення, противник завдав 24 авіаційних ударів, скинувши при цьому 40 КАБ, 429 ударів дронами-камікадзе, здійснив майже 3000 обстрілів позицій наших військ,

– мовиться у повідомленні.

На Харківському напрямку ЗСУ відбили дві атаки ворога поблизу Вовчанська. Окупанти скидали КАБи в районах Козачої Лопані та Орішанки.

Ворог здійснив 9 атак на укріплення Сил оборони на Куп'янському напрямку. На цей час 8 боєзіткнень в районах Лозової, Масютівки, Глушківки, Колісниківки та Зеленого Гаю завершились. Авіаударів зазнали Ківшарівка, Западне та Велика Шапківка.

На Лиманському напрямку за день російські війська 22 рази штурмували позиції українських захисників в районах Твердохлібового, Копанок, Богуславки, Греківки, Чернещини, Макіївки, Зарічного, Тернів, Ямполівки, Дружелюбівки та у Серебрянському лісництві. 2 атаки досі тривають.

На Краматорському напрямку завершилась невдачею спроби загарбників просунутися вперед поблизу Часового Яру, Ступочок та Білої Гори, всього було відбито 7 атак.

На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні 7 разів штурмували в районах Торецька, Диліївки та Неліпівки.

На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 35 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Променя, Лисівки, Даченського, Пушкіного, Зорі, Гродівки, Сухого Яру, Мирнограду, Жовтого, Нового Труду та Новотроїцького. Противник застосовував авіаційні засоби ураження по Новотроїцькому.

За попередніми підрахунками, сьогодні ЗСУ ліквідували 146 та поранили 194 окупанти на цьому напрямку; знищили дві бойові броньовані машини, три автомобілі.

"Інтенсивно атакує противник і на Курахівському напрямку. На цей час доби нараховується вже 42 боєзіткнення. Атаки противника відбивались нашими воїнами поблизу Сонцівки, Зорі, Курахового, Єлизаветівки, Романівки, Ганнівки, Успенівки, Розливу, Старих Тернів, Дачного та Нескучного. Активно діяла ворожа бомбардувальна авіація по районах населених пунктів Шевченко, Андріївка, Олексіївка, Багатир, Костянтинопіль", – пишуть у ГШ.

На Времівському напрямку ворог 30 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Веселий Гай, Костянтинопольське, Сухі Яли, Новодарівка, Новосілка, Темирівка, Нескучне, Велика Новосілка. Та окупантам не дали цього зробити, два боєзіткнення тривають досі.

На Оріхівському напрямку воїни відбили одну атаку в напрямку Новоданилівки.

Росіяни провели 3 невдалі штурми на Придніпровському напрямку.

На Курщині українські захисники за сьогодні відбили 14 атак окупантів, тривають ще 3 боєзіткнення.