Глава держави наголосив, що вдячний адміністрації Джо Байдена за "надзвичайно важливий" внесок у зміцнення обороноспроможності армії України та збереження життів наших воїнів.
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Важливі новини від наших американських партнерів. Пентагон затвердив другу частину безпекової допомоги Україні у 2021 році на 150 мільйонів доларів,
– зазначив президент.
Держдеп запросив допомогу для України
Наприкінці травня державний департамент Сполучених Штатів зробив запит на надання фінансової допомоги Україні у 2022 році. У відомстві просять виділити 255 мільйонів доларів, які направлять на:
- посилення можливості нашої держави у протидії агресії з боку Росії;
- прискорення процесу реформ у боротьбі з корупцією;
- реформування інститутів, що необхідні для європейської інтеграції.
Що ще відомо про допомогу США
Частина коштів повинна сприяти:
- покращенню ділового клімату і торгового потенціалу України;
- зміцненню аграрного сектора нашої країни;
- підтримці енергетичної безпеки за допомогою реформування компанії "Нафтогаз" і підвищенню її енергоефективності;
- покращеню системи охорони здоров'я України.
Програми також будуть підтримувати зусилля з досягнення миру і примирення, включаючи роботу з окупованими територіями, зокрема через водопостачання й інфраструктуру та зміцнення участі громад.
Окрім цього, допомога США розглядає підтримку спеціальної моніторингової місії ОБСЄ для забезпечення безпеки кордону України за допомогою міжнародних спостерігачів та обладнання для спостереження.
У плані бюджету мовиться, що цей запит у разі його схвалення буде сприяти забезпеченню безпеки громадян США за рахунок посилення військової підтримки ключових союзників США і урядів країн-партнерів.