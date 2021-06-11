Глава держави наголосив, що вдячний адміністрації Джо Байдена за "надзвичайно важливий" внесок у зміцнення обороноспроможності армії України та збереження життів наших воїнів.

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Важливі новини від наших американських партнерів. Пентагон затвердив другу частину безпекової допомоги Україні у 2021 році на 150 мільйонів доларів,

– зазначив президент.

Держдеп запросив допомогу для України

Наприкінці травня державний департамент Сполучених Штатів зробив запит на надання фінансової допомоги Україні у 2022 році. У відомстві просять виділити 255 мільйонів доларів, які направлять на:

посилення можливості нашої держави у протидії агресії з боку Росії;

прискорення процесу реформ у боротьбі з корупцією;

реформування інститутів, що необхідні для європейської інтеграції.

Що ще відомо про допомогу США

Частина коштів повинна сприяти:

покращенню ділового клімату і торгового потенціалу України;

зміцненню аграрного сектора нашої країни;

підтримці енергетичної безпеки за допомогою реформування компанії "Нафтогаз" і підвищенню її енергоефективності;

покращеню системи охорони здоров'я України.

Програми також будуть підтримувати зусилля з досягнення миру і примирення, включаючи роботу з окупованими територіями, зокрема через водопостачання й інфраструктуру та зміцнення участі громад.

Окрім цього, допомога США розглядає підтримку спеціальної моніторингової місії ОБСЄ для забезпечення безпеки кордону України за допомогою міжнародних спостерігачів та обладнання для спостереження.

Зверніть увагу! Загалом Держдепартамент США робить запит на 6,1 мільярда доларів для фінансування військової допомоги іноземним державам, з яких майже 300 мільйонів доларів – країнам Європи та Євразії з метою протидії загрозам з боку Росії.

У плані бюджету мовиться, що цей запит у разі його схвалення буде сприяти забезпеченню безпеки громадян США за рахунок посилення військової підтримки ключових союзників США і урядів країн-партнерів.