Глава государства подчеркнул, что благодарен администрации Джо Байдена за "чрезвычайно важный" вклад в укрепление обороноспособности армии Украины и сохранения жизней наших воинов.

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Важные новости от наших американских партнеров. Пентагон утвердил вторую часть безопасностной помощи Украине в 2021 году на 150 миллионов долларов,

– отметил президент.

Госдеп запросил помощь для Украины

В конце мая государственный департамент Соединенных Штатов сделал запрос на предоставление финансовой помощи Украине в 2022 году. В ведомстве просят выделить 255 миллионов долларов, которые направят на:

усиление возможностей нашего государства в противодействии агрессии со стороны России;

ускорение процесса реформ в борьбе с коррупцией;

реформирование институтов, необходимых для европейской интеграции.

Что еще известно о помощи США

Часть средств должна способствовать:

улучшению делового климата и торгового потенциала Украины;

укреплению аграрного сектора нашей страны;

поддержке энергетической безопасности с помощью реформирования компании "Нафтогаз" и повышению ее энергоэффективности;

улучшению системы здравоохранения Украины.

Программы также будут поддерживать усилия по достижению мира и примирения, включая работу с оккупированными территориями, в том числе через водоснабжение и инфраструктуру, укрепление участия общин, управление и экономическую устойчивость.

Кроме этого, помощь США рассматривает поддержку специальной мониторинговой миссии ОБСЕ для обеспечения безопасности границы Украины с помощью международных наблюдателей и оборудования для наблюдения.

Обратите внимание! В целом Госдепартамент США запрашивает 6,1 миллиарда долларов для финансирования военной помощи иностранным государствам, из которых почти 300 миллионов долларов – странам Европы и Евразии с целью противодействия угрозам со стороны России.

В плане бюджета говорится, что этот запрос в случае его одобрения будет способствовать обеспечению безопасности граждан США за счет усиления военной поддержки ключевых союзников США и правительств стран-партнеров.