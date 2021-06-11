Глава государства подчеркнул, что благодарен администрации Джо Байдена за "чрезвычайно важный" вклад в укрепление обороноспособности армии Украины и сохранения жизней наших воинов.
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Важные новости от наших американских партнеров. Пентагон утвердил вторую часть безопасностной помощи Украине в 2021 году на 150 миллионов долларов,
– отметил президент.
Госдеп запросил помощь для Украины
В конце мая государственный департамент Соединенных Штатов сделал запрос на предоставление финансовой помощи Украине в 2022 году. В ведомстве просят выделить 255 миллионов долларов, которые направят на:
- усиление возможностей нашего государства в противодействии агрессии со стороны России;
- ускорение процесса реформ в борьбе с коррупцией;
- реформирование институтов, необходимых для европейской интеграции.
Что еще известно о помощи США
Часть средств должна способствовать:
- улучшению делового климата и торгового потенциала Украины;
- укреплению аграрного сектора нашей страны;
- поддержке энергетической безопасности с помощью реформирования компании "Нафтогаз" и повышению ее энергоэффективности;
- улучшению системы здравоохранения Украины.
Программы также будут поддерживать усилия по достижению мира и примирения, включая работу с оккупированными территориями, в том числе через водоснабжение и инфраструктуру, укрепление участия общин, управление и экономическую устойчивость.
Кроме этого, помощь США рассматривает поддержку специальной мониторинговой миссии ОБСЕ для обеспечения безопасности границы Украины с помощью международных наблюдателей и оборудования для наблюдения.
В плане бюджета говорится, что этот запрос в случае его одобрения будет способствовать обеспечению безопасности граждан США за счет усиления военной поддержки ключевых союзников США и правительств стран-партнеров.