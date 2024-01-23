Россия утром 23 января нанесла циничный удар по Украине. Враждебное минобороны соврало о поражении объектов военно-промышленного комплекса Украины, передает 24 Канал .
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"Цели достигнуты"
В России продолжают настаивать, что атакуют военные объекты Украины, хотя это совсем не так и весь цивилизованный мир знает правду о российских ударах. В частности, в Харькове российская армия попала исключительно в объекты гражданской инфраструктуры.
В российском оборонном ведомстве цинично написали, что попали в объекты, производящие ракеты и комплектующие к ним, боеприпасы, а также взрывчатые вещества.
В столице пострадала инфраструктура Святошинского, Соломенского, Печерского и Дарницкого районов. По разным адресам зафиксировано возгорание жилых квартир, нежилых объектов и автомобилей. В частности, изуродован спортивный комплекс Укрзализныци "Локомотив".
Во вражеском ведомстве отметили, что "все цели поражены".
Зеленский отреагировал на массированный удар
- Президент Украины отреагировал на масштабный ракетный обстрел . Он выразил соболезнования близким и родным погибших, а также поблагодарил спасателей.
- Он отметил, что массированная атака 23 января – это сознательный террор против обычных жилых домов в Киеве, Харькове и Павлограде.
- Президент сообщил, что в результате ракетных ударов в Киеве пострадали 22 человека, в Харькове, по предварительным данным, погибли 5 человек и 51 человек получил ранения, среди которых 5 детей. Также российский террор унес жизни одного человека в Павлограде. Кроме того, из-под завалов удалось спасти 27 человек.