Об этом 24 Каналу рассказал ведущий канала "Ходарковский Live" Сергей Асланян. По его словам, вполне закономерно, что война, начатая Россией, постепенно возвращается на ее территорию. Только местное население не может понять причины.
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Как россияне относятся к войне
Как отметил Асланян, россияне очень странно воспринимают войну. Они считают вполне нормальным, когда их страна бомбит Украину. Но когда прилетает в ответ – тогда идет удивление и возмущение.
То, что идет война, не дает понимания россиянам, что их страна воюет с Украиной. Россия живет по принципу "а нас за что?" При этом они считают, что уничтожать Украину нормально. И вообще россияне имеют право диктовать, как всем жить,
– сказал Асланян.
При этом, когда прилетает в ответ, у россиян не срабатывает причинно-следственная связь. Они никак не апеллируют к Путину. Максимум, что делают – жалуются на губернатора, не обеспечившего ПВО.
Россия в принципе живет вне анализа. Процесс обдумывания россияне давно отдали телевизору. А в телевизоре войны нет. А если что-то прилетает, то это не из-за Путина. А из-за местного губернатора, не обеспечившего бомбоубежища и ПВО,
– подчеркнул Асланян.
Потери России в войне: коротко
- С начала полномасштабной войны Россия уже потеряла более 377 тысяч личного состава. Также украинские военные уничтожили 6214 танков, 11548 боевых бронированных машин, 8947 артиллерийских систем, 970 РСЗО, 657 средств ПВО.
- Известно, что Украина уже уничтожила 22 единицы вражеских кораблей, еще 13 – повреждены. Сейчас приоритетные цели – носители крылатых ракет.
- Недавно удалось уничтожить самоходную артиллерийскую установку 2С7М "Малка". Оккупанты называют ее "самой мощной пушкой в мире".