Об этом 24 Каналу рассказал ведущий канала "Ходарковский Live" Сергей Асланян. По его словам, вполне закономерно, что война, начатая Россией, постепенно возвращается на ее территорию. Только местное население не может понять причины.

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Как россияне относятся к войне

Как отметил Асланян, россияне очень странно воспринимают войну. Они считают вполне нормальным, когда их страна бомбит Украину. Но когда прилетает в ответ – тогда идет удивление и возмущение.

То, что идет война, не дает понимания россиянам, что их страна воюет с Украиной. Россия живет по принципу "а нас за что?" При этом они считают, что уничтожать Украину нормально. И вообще россияне имеют право диктовать, как всем жить,

– сказал Асланян.

При этом, когда прилетает в ответ, у россиян не срабатывает причинно-следственная связь. Они никак не апеллируют к Путину. Максимум, что делают – жалуются на губернатора, не обеспечившего ПВО.

Россия в принципе живет вне анализа. Процесс обдумывания россияне давно отдали телевизору. А в телевизоре войны нет. А если что-то прилетает, то это не из-за Путина. А из-за местного губернатора, не обеспечившего бомбоубежища и ПВО,

– подчеркнул Асланян.

Потери России в войне: коротко