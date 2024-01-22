Подробно об уничтоженных и поврежденных российских кораблях в эфире телемарафона рассказал спикер ВМС. Дмитрий Плетенчук ответил, какие именно корабли являются наибольшей угрозой для Украины, передает 24 Канал.

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Сколько российских кораблей уже уничтожено

Если брать только флот, уничтожены 22 единицы, 13 повреждены. Это довольно серьезный показатель, учитывая общее количество,

– подчеркнул Плетенчук.

Спикер рассказал, что среди приоритетных целей носители крылатых ракет. В азовско-черноморском регионе их с десяток, в том числе 4 субмарины.

Также среди целей большие десантные корабли, так же и остальные боевые единицы, которые могли бы участвовать в боевых действиях против Украины.

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Какие корабли сейчас являются самой большой угрозой для Украины

Плетенчук отметил, что по состоянию на сегодняшний день основные единицы, которые агрессор использует для нанесения огневого поражения по нашей территории – это именно носители крылатых ракет.

Больше всего угрожают носители крылатых ракет. Это оружие дистанционного фактического действия, его можно применять из разных уголков Черного моря, сохранять какое-то расстояние достаточно большое, насколько это возможно в Черном море, для того чтобы как-то обеспечить их безопасность. На данный момент эти корабли являются наибольшей угрозой для Украины,

– подчеркнул спикер ВМС.

Добавил, что именно носители крылатых ракет оккупанты в первую очередь передислоцировали из Крыма в Новороссийск, другие пункты базирования.

Остальные корабли, которые, например, имеют противокорабельные комплексы, или те же десантные корабли, фактически по состоянию на данный момент в боевых действиях не применяются. Они выполняют всевозможные задачи.

Также враг имеет корабли, которые могут выполнять задачи по ведению разведки, противоминные корабли – тральщики, например. Они выполняют повседневные боевые задания у берегов оккупированного Крыма, а также у своих берегов.

Такой угрозы они для нас сейчас не несут, как носитель (крылатых ракет – 24 Канал),

– сказал Плетенчук.

Также россияне пока не могут применять по назначению БДК. Ведь провести сейчас операцию по высадке десанта практически невозможно.

Из 13 единиц, которые они собрали перед началом полномасштабного вторжения, в строю сейчас остается только шесть. Семь единиц выведены из строя, 3 из них навсегда, 4 – находятся на длительном ремонте,

– уточнил спикер ВМС.

Дмитрий Плетенчук подытожил, что приоритетом является обеспечение безопасности именно в противодействии кораблям, являющимся носителями крылатых ракет.

Заметим, что в ночь на 26 декабря 2023 года украинские защитники в порту Феодосии уничтожили большой десантный корабль "Новочеркасск" черноморского флота России.