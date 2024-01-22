Детально про знищені та пошкоджені російські кораблі в ефірі телемарафону розповів речник ВМС. Дмитро Плетенчук відповів, які саме кораблі наразі є найбільшою загрозою для України, передає 24 Канал.

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Скільки російських кораблів уже знищено

Якщо брати лише флот, знищено 22 одиниці, 13 пошкоджено. Це досить-таки вже серйозний показник, враховуючи загальну кількість,

– підкреслив Плетенчук.

Речник розповів, що серед пріоритетних цілей носії крилатих ракет. В азовсько-чорноморському регіоні їх з десяток, зокрема, 4 субмарини.

Також серед цілей великі десантні кораблі, так само і решта бойових одиниць, які могли б брати участь у бойових діях проти України.

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Які кораблі зараз є найбільшою загрозою для України

Плетенчук зауважив, що станом на зараз, основні одиниці, які агресор використовує для нанесення вогневого ураження по нашій території – це саме носії крилатих ракет.

Найбільше загрожують носії крилатих ракет. Це зброя дистанційної фактичної дії, її можна застосовувати з різноманітних куточків Чорного моря, зберігати якусь відстань досить велику, наскільки це можливо в Чорному морі, для того, щоб якось забезпечити їхню безпеку. Станом на зараз ці кораблі є найбільшою загрозою для України,

– підкреслив речник ВМС.

Додав, що саме носії крилатих ракет окупанти в першу чергу передислокували з Криму до Новоросійська, інших пунктів базування.

Решта кораблів, які, наприклад, мають протикорабельні комплекси, або ж ті самі десантні кораблі, фактично станом на зараз у бойових діях не застосовуються. Вони виконують різноманітні завдання.

Також ворог має кораблі, що можуть виконувати завдання з ведення розвідки, протимінні кораблі – тральники, наприклад. Вони виконують повсякденні бойові завдання біля берегів окупованого Криму, а також біля своїх берегів.

Такої загрози вони для нас зараз не несуть, як носій (крилатих ракет – 24 Канал),

– сказав Плетенчук.

Також росіяни наразі не можуть застосовувати за призначенням ВДК. Адже провести зараз операцію з висадки десанту фактично неможливо.

З 13 одиниць, які вони назбирали перед початком повномасштабного вторгнення, в строю зараз залишається лише шість. Сім одиниць виведено з ладу, 3 з них назавжди, 4 – перебувають на довготривалому ремонті,

– уточнив речник ВМС.

Дмитро Плетенчук підсумував, що пріоритетом є забезпечення безпеки саме в протидії кораблям, які є носіями крилатих ракет.

Зауважимо, що у ніч на 26 грудня 2023 року українські захисники в порту Феодосії знищили великий десантний корабель "Новочеркаськ" чорноморського флоту Росії.