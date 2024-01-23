Про це 24 Каналу розповів ведучий каналу "Ходарковський Live" Сергій Асланян. За його словами, цілком закономірно, що війна, яку розпочала Росія, поступово повертається на її територію. Тільки місцеве населення не може усвідомити причини.

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Як росіяни ставляться до війни

Як наголосив Асланян, росіяни дуже дивно сприймають війну. Вони вважають цілком нормальним, коли їхня країна бомбить Україну. Але коли прилітає у відповідь – тоді вже йде здивування та обурення.

Те, що триває війна, не дає розуміння росіянам, що їхня країна воює з Україною. Росія живе за принципом "а нас за що?". При цьому вони вважають, що знищувати Україну – це нормально. І взагалі росіяни мають право диктувати, як усім жити,

– сказав Асланян.

При цьому, коли прилітає у відповідь, в росіян не спрацьовує причинно-наслідковий зв'язок. Вони ніяк не апелюють до Путіна. Максимум, що роблять – скаржаться на губернатора, який не забезпечив ППО.

Росія в принципі живе поза аналізом. Процес обдумування росіяни давно віддали телевізору. А в телевізорі війни немає. А якщо щось прилітає, то це не через Путіна. А через місцевого губернатора, який не забезпечив бомбосховища та ППО,

– підкреслив Асланян.

Втрати Росії у війні: коротко