Так, за минулу добу Росія втратила ще 960 своїх бійців. Окрім того, десятки одиниць техніки, передає 24 Канал.
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Втрати агресора на ранок 23 січня
- особового складу – орієнтовно 377 820 (+960);
- танків – 6214 (+22);
- бойових броньованих машин – 11548 (+59);
- артилерійських систем – 8947 (+51);
- РСЗВ – 970 (+2);
- засоби ППО – 657 (+0);
- літаків – 331 (+0);
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6961 (+0);
- крилаті ракети – 1820 (+1);
- кораблі /катери – 23 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн 119 56 (+65);
- спеціальна техніка – 1409 (+12).
Втрати ворога станом на 23 січня 2024 року