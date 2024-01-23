Так, за минулу добу Росія втратила ще 960 своїх бійців. Окрім того, десятки одиниць техніки, передає 24 Канал.

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Втрати агресора на ранок 23 січня

  • особового складу – орієнтовно 377 820 (+960);
  • танків – 6214 (+22);
  • бойових броньованих машин – 11548 (+59);
  • артилерійських систем – 8947 (+51);
  • РСЗВ – 970 (+2);
  • засоби ППО – 657 (+0);
  • літаків – 331 (+0);
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6961 (+0);
  • крилаті ракети – 1820 (+1);
  • кораблі /катери – 23 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн 119 56 (+65);
  • спеціальна техніка – 1409 (+12).

Втрати ворога

Втрати ворога станом на 23 січня 2024 року