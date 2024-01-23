Так, за минулу добу Росія втратила ще 960 своїх бійців. Окрім того, десятки одиниць техніки, передає 24 Канал.

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Втрати агресора на ранок 23 січня

особового складу – орієнтовно 377 820 (+960);

танків – 6214 (+22);

бойових броньованих машин – 11548 (+59);

артилерійських систем – 8947 (+51);

РСЗВ – 970 (+2);

засоби ППО – 657 (+0);

літаків – 331 (+0);

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6961 (+0);

крилаті ракети – 1820 (+1);

кораблі /катери – 23 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн 119 56 (+65);

спеціальна техніка – 1409 (+12).

Втрати ворога станом на 23 січня 2024 року