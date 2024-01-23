Так, за минувшие сутки Россия потеряла еще 960 бойцов. Кроме того, десятки единиц техники передает 24 Канал.

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Потери агрессора на утро 23 января

личного состава – ориентировочно 377 820 (+960);

танков – 6214 (+22);

боевых бронированных машин – 11 548 (+59);

артиллерийских систем – 8947 (+51);

РСЗО – 970 (+2);

средства ПВО – 657 (+0);

самолетов – 331 (+0);

вертолетов – 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6961 (+0);

крылатые ракеты – 1820 (+1);

корабли/катера – 23 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн 119 56 (+65);

специальная техника – 1409 (+12).

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