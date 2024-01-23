Так, за минувшие сутки Россия потеряла еще 960 бойцов. Кроме того, десятки единиц техники передает 24 Канал.
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Потери агрессора на утро 23 января
- личного состава – ориентировочно 377 820 (+960);
- танков – 6214 (+22);
- боевых бронированных машин – 11 548 (+59);
- артиллерийских систем – 8947 (+51);
- РСЗО – 970 (+2);
- средства ПВО – 657 (+0);
- самолетов – 331 (+0);
- вертолетов – 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6961 (+0);
- крылатые ракеты – 1820 (+1);
- корабли/катера – 23 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн 119 56 (+65);
- специальная техника – 1409 (+12).
Потери врага по состоянию на 23 января 2024 года
Потери России под Авдеевкой в десять раз больше, чем в ВСУ
- Аналитик группы Oryx Naalsio сообщил 22 января, что соотношение потерь Украины и России под Авдеевкой "сумасшедшее". Потери россиян, по его мнению, свидетельствуют о всей несостоятельности военного руководства России.
- Ведь с начала своего наступления на Авдеевку российские оккупанты потеряли 531 единицу военной техники: 169 танков и 296 боевых бронированных машин. В то же время ВСУ потеряли только 43 единицы разной техники в целом.
- Что касается потерь в личном составе, то оккупанты теряют ориентировочно 200, 300 иногда до 400 мертвыми и ранеными в сутки.