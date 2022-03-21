Уже весь мир знает направление движения русского военного корабля. Однако в министерстве обороны России предприняли несуразную попытку закрыть тренд.
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Ведомство опубликовало картинку, на которой с корабля выпускают ракету. На ней подпись – "никогда не злите русский военный корабль". Всего за 3 часа сообщение собрало более тысячи комментариев. В них пользователи сотни раз указали судну направление движения.
Несуразное сообщение минобороны России
Реакция сети на сообщение минобороны России
- "Потому что иначе он отомстит роддомам и школам? Жалкие";
- "Потому что он снова начнет убивать детей? Хотя подождите, ему ведь для этого вообще никакая причина не нужна";
- "Вы хотели сказать спецоперационный корабль? Войны же нет";
- "Уйдете на*уй, но со злобой?";
- "Иди на*уй минобороны со своим российским кораблем";
- "Готовишься к встрече с отцом Бандерой?";
- "Давай еще корабль. "Стингеров" на всех хватит";
- "Иначе он обидится и пойдет на*уй";
- "А почему вы постите это во вражеском твиттере? Пи*дуйте в "Одноклассники";
- "Тут цыгане интересуются тяжестью российского военного корабля";
- "А вы с какого vpn сидите? Российский военный корабль иди на*уй. Или уже дошел?".
Как на самом деле должна выглядеть картинка минобороны России / Фото пользователя Степана Бандеры
Интересно, что российские власти заблокировали в стране доступ к твиттеру. Однако вполне ожидаемо, что их запреты относятся только к простым гражданам. Министерство обороны продолжает пользоваться соцсетью.