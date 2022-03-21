Вже весь світ знає напрям руху російського воєнного корабля. Однак у міністерстві оборони Росії зробили недолугу спробу закрити тренд.
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Відомство опублікувало картинку на якій з корабля випускають ракету. На ній підпис – "ніколи не зліть російський воєнний корабель". Лише за 3 години допис зібрав понад тисячу коментарів. У них користувачі сотні разів вказали судну напрям руху.
Недолугий допис міноборони Росії
Реакція мережі на допис міноборони Росії
- "Бо інакше він відімстить пологовим і школам? Жалюгідні";
- "Бо він знову почне вбивати дітей? Хоча зачекайте, йому ж для цього взагалі ніяка причина не потрібна";
- "Ви хотіли сказати спецопераційний корабель? Війни ж немає";
- "Підете на*уй, але зі злістю?";
- "Йди на*уй міноборони зі своїм російським кораблем";
- "Готуєшся до зустрічі з батьком Бандерою?";
- "Давай ще корабель. "Стінгерів" на всіх вистачить";
- "Інакше він образиться і піде на*уй";
- "А чому ви постите це у ворожому твітері? Пи*дуйте в "Однокласники";
- "Тут цигани цікавляться вагою російського воєнного корабля";
- "А ви з якого vpn сидите? Російський воєнний корабель йди на*уй. Чи вже дійшов?".
Цікаво, що російська влада заблокувала в країні доступ до твітера. Однак цілком очікувано, що їхні заборони стосуються лише простих громадян. Міністерство оборони ж продовжує користуватися соцмережею.