Минобороны России признало обстрелы по Украине

В министерстве обороны России признали, что ведут обстрелы по Украине. Враг заявил об атаке военной инфраструктуры.

Об этом сообщают российские пропагандисты, ссылаясь на информацию оборонного ведомства.

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Высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины,

– отметили в минобороны России.

В то же время врут о том, что не атакуют украинские города. В больших городах Украины слышны обстрелы.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию.

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