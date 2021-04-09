В Минобороны России признались, что Кремль вводил войска в Украину
Представитель министерства обороны России Руслан Пухов подтвердил, что Кремль вводил в Украину свои войска в 2014 – 2016 годах. А теперь страна-оккупант готовится вновь реагировать на якобы "активные военные действия украинской стороны".
Источник:"Фонтанка"
Пухов рассказал, что ситуация с наращиванием вооружения России у границы Украины не является уникальной, такое случалось раньше.
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Россия признала, что вводила войска в Украину
Член общественного совета при министерстве обороны уточнил, что российское военное группировки находилось там в 2014 – 2016 годах с постоянной ротацией и периодическим подкреплением.
Представитель страны-агрессора рассказал как минимум о 2 эпизодах ввода российских войск в Украину для ведения боевых действий на Донбассе.
Первый произошел в конце августа 2014 года. Тогда в Украину вошли 8 батальонных тактических групп.
Это позволило осуществить разгром украинских войск в наступлении и принудить Украину к прекращению наступательных действий против "ДНР" и "ЛНР" и до подписания минских соглашений,
– отметил Пухов.
Он также подтвердил участие контингента России в создании "дебальцевского котла".
"Сейчас ситуация снова возвращается к ситуации 2014 – 2015 годов, поскольку Украина открыто взяла курс на окончательное торпедирование минских соглашений и на попытку военного реванша", – заявил представитель минобороны.
Пухов добавил, что Россия является "гарантом боевиков и минских соглашений", поэтому должна реагировать на якобы военные приготовления Украины. "Фактически со стороны России проводится концентрация значительной группировки войск, чтобы в случае украинского нападения на "ДНР" и "ЛНР" сделать эффективную масштабную контрнаступальну операцию, – подчеркнул эксперт Кремля.
На эти заявления отреагировал Казанский
Украинский журналист Денис Казанский в фейсбуке опубликовал ролик. Он отметил, что Пухов является кремлевским деятелем и открыто заявляет, что "его руководство вводило войска на территорию другого государства без объявления войны".
Пухов – лицо вполне официальное. В общественный совет при Минобороны России кого попало не берут,
– обратил внимание Казанский.
И подытожил, что даже люди такого уровня в России уже не стесняются открыто признавать участие Москвы в войне на Донбассе.
Россия стягивает войска к украинским границам / Инфографика 24 канала
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