Представитель министерства обороны России Руслан Пухов подтвердил, что Кремль вводил в Украину свои войска в 2014 – 2016 годах. А теперь страна-оккупант готовится вновь реагировать на якобы "активные военные действия украинской стороны".

Пухов рассказал, что ситуация с наращиванием вооружения России у границы Украины не является уникальной, такое случалось раньше.

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Россия признала, что вводила войска в Украину

Член общественного совета при министерстве обороны уточнил, что российское военное группировки находилось там в 2014 – 2016 годах с постоянной ротацией и периодическим подкреплением.

Представитель страны-агрессора рассказал как минимум о 2 эпизодах ввода российских войск в Украину для ведения боевых действий на Донбассе.

Первый произошел в конце августа 2014 года. Тогда в Украину вошли 8 батальонных тактических групп.

Это позволило осуществить разгром украинских войск в наступлении и принудить Украину к прекращению наступательных действий против "ДНР" и "ЛНР" и до подписания минских соглашений,

– отметил Пухов.

Он также подтвердил участие контингента России в создании "дебальцевского котла".

"Сейчас ситуация снова возвращается к ситуации 2014 – 2015 годов, поскольку Украина открыто взяла курс на окончательное торпедирование минских соглашений и на попытку военного реванша", – заявил представитель минобороны.

Пухов добавил, что Россия является "гарантом боевиков и минских соглашений", поэтому должна реагировать на якобы военные приготовления Украины. "Фактически со стороны России проводится концентрация значительной группировки войск, чтобы в случае украинского нападения на "ДНР" и "ЛНР" сделать эффективную масштабную контрнаступальну операцию, – подчеркнул эксперт Кремля.

На эти заявления отреагировал Казанский

Украинский журналист Денис Казанский в фейсбуке опубликовал ролик. Он отметил, что Пухов является кремлевским деятелем и открыто заявляет, что "его руководство вводило войска на территорию другого государства без объявления войны".

Пухов – лицо вполне официальное. В общественный совет при Минобороны России кого попало не берут,

– обратил внимание Казанский.

И подытожил, что даже люди такого уровня в России уже не стесняются открыто признавать участие Москвы в войне на Донбассе.

Важно! Оккупанты систематически устраивают провокации на Донбассе, увеличивают обстрелы, убивают украинских защитников, наращивают свои войска у границ. Кроме того, Россия ведет мощную пропагандистскую кампанию для оправдания агрессии против Украины.