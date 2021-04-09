У міноборони Росії зізналися, що Кремль вводив війська в Україну
Представник міністерства оборони Росії Руслан Пухов підтвердив, що Кремль вводив в Україну свої війська у 2014 – 2016 роках. А тепер країна-окупант готується знову реагувати на начебто "активні військові дії української сторони".
Джерело:"Фонтанка"
Пухов розповів, що ситуація з нарощуванням озброєння Росії біля кордону України не є унікальною, таке траплялося раніше.
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Росія визнала, що вводила війська в Україну
Член громадської ради при міністерстві оборони уточнив, що російське військове угруповання перебувало там у 2014 – 2016 роках із постійною ротацією і періодичним підкріпленням.
Представник країни-агресора розповів щонайменше про 2 епізоди введення російських військ в Україну для ведення бойових дій на Донбасі.
Перший стався наприкінці серпня 2014 року. Тоді в Україні ввійшли 8 батальйонних тактичних груп.
Це дозволило здійснити розгром українських військ у наступі й змусити Україну до припинення наступальних дій проти "ДНР" і "ЛНР" і до підписання мінських угод,
– зазначив Пухов.
Він також підтвердив участь контингенту Росії у створенні "дебальцівського котла".
"Зараз ситуація знову повертається до ситуації 2014 – 2015 років, оскільки Україна відкрито взяла курс на остаточне торпедування мінських угод і на спробу військового реваншу", – заявив представник міноборони.
Пухов додав, що Росія є "гарантом бойовиків і мінських угод", тому повинна реагувати на начебто військові приготування України. "Фактично зі сторони Росії проводиться концентрація значного угруповання військ, щоб у разі українського нападу на "ДНР" і "ЛНР" зробити ефективну масштабну контрнаступальну операцію, – наголосив експерти Кремля.
На ці заяви відреагував Казанський
Український журналіст Денис Казанський у фейсбуці опублікував ролик. Він зазначив, що Пухов є кремлівським діячем, і відкрито заявляє, що "його керівництво вводило війська на територію іншої держави без оголошення війни".
Пухов – особа цілком офіційна. До громадської ради при Міноборони Росії абикого не беруть,
– звернув увагу Казанський.
Та підсумував, що навіть люди такого рівня в Росії уже не соромляться відкрито визнавати участь Москви у війні на Донбасі.
Росія стягує війська до українських кордонів / Інфографіка 24 каналу
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