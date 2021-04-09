Представник міністерства оборони Росії Руслан Пухов підтвердив, що Кремль вводив в Україну свої війська у 2014 – 2016 роках. А тепер країна-окупант готується знову реагувати на начебто "активні військові дії української сторони".

Пухов розповів, що ситуація з нарощуванням озброєння Росії біля кордону України не є унікальною, таке траплялося раніше.

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Росія визнала, що вводила війська в Україну

Член громадської ради при міністерстві оборони уточнив, що російське військове угруповання перебувало там у 2014 – 2016 роках із постійною ротацією і періодичним підкріпленням.

Представник країни-агресора розповів щонайменше про 2 епізоди введення російських військ в Україну для ведення бойових дій на Донбасі.

Перший стався наприкінці серпня 2014 року. Тоді в Україні ввійшли 8 батальйонних тактичних груп.

Це дозволило здійснити розгром українських військ у наступі й змусити Україну до припинення наступальних дій проти "ДНР" і "ЛНР" і до підписання мінських угод,

– зазначив Пухов.

Він також підтвердив участь контингенту Росії у створенні "дебальцівського котла".

"Зараз ситуація знову повертається до ситуації 2014 – 2015 років, оскільки Україна відкрито взяла курс на остаточне торпедування мінських угод і на спробу військового реваншу", – заявив представник міноборони.

Пухов додав, що Росія є "гарантом бойовиків і мінських угод", тому повинна реагувати на начебто військові приготування України. "Фактично зі сторони Росії проводиться концентрація значного угруповання військ, щоб у разі українського нападу на "ДНР" і "ЛНР" зробити ефективну масштабну контрнаступальну операцію, – наголосив експерти Кремля.

На ці заяви відреагував Казанський

Український журналіст Денис Казанський у фейсбуці опублікував ролик. Він зазначив, що Пухов є кремлівським діячем, і відкрито заявляє, що "його керівництво вводило війська на територію іншої держави без оголошення війни".

Пухов – особа цілком офіційна. До громадської ради при Міноборони Росії абикого не беруть,

– звернув увагу Казанський.

Та підсумував, що навіть люди такого рівня в Росії уже не соромляться відкрито визнавати участь Москви у війні на Донбасі.